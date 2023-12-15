Япония ввела запрет на импорт российских алмазов

Власти Японии объявили о новом пакете антироссийских санкций, согласно которому с 1 января 2024 года начнёт действовать запрет на импорт российских непромышленных алмазов, сообщает пресс-служба Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

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В японском ведомстве уточнили, что под ограничения попали несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые.

Ранее Япония объявила о вводе санкций в отношении 57 российских организаций, а также фирм из ОАЭ, Сирии и Узбекистана, которые, по мнению японских властей, помогают России обходить рестрикции, сообщает RT.

Кроме того, в «чёрный» список попали 35 россиян, в том числе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и заместитель главы Минобороны РФ Татьяна Шевцова.

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ФОТО: ГК Алроса
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