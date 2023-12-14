Британия запретит импорт алмазов из России

С 1 января 2024 года Великобритания запретит импорт алмазов, а также ряда металлов из России в рамках нового пакета санкций.

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Кроме того, Лондон введет эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Венгрия не поддержала 12-й пакет санкций против РФ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания

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