Япония ввела санкции против родственников Медведева, Кадырова и Шойгу

Отмечается, что под ограничения попали родственники главы Чечни Рамзана Кадырова, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, министра обороны Сергея Шойгу и директора Росгвардии Виктора Золотова. В список также вошли гимнастка Алина Кабаева, которую западные страны считают близкой подругой президента Владимира Путина и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу Хирург. Их активы будут заморожены.

Кроме того, Япония ввела ограничения против концерна «Калашников», «ОДК-Климов», концерна «Созвездие», холдинга «Росэлектроника», а также «Ростеха». Под санкции также попала ДШРГ «Русич». При этом в список санкций также включен член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и советник главы Крыма Олег Крючков.

Ранее посол РФ в Токио Михаил Галузин заявлял, что намерения правительства Японии продолжить санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине – недружественный шаг, который не повлияет на спецоперацию и российскую экономику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

