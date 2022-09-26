Япония запретила экспорт в Россию «связанных с химическим оружием» товаров
Япония вводит новые санкции в отношении России на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности.
В частности, Токио запретит экспорт в РФ товаров, «связанных с химическим оружием», пишет «Свободная пресса».
Кроме того, Япония внесла в черный список 21 организацию, в отношении которой действует запрет на экспорт. Ограничения касаются ОАО «Мосэлектронпроект», АО «Энергия», НПО «Эталон», Института теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», пишет Газета.ру.
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