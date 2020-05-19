Япония вновь заявила о претензиях на Курильские острова

Власти Японии вернули формулировку о принадлежности «северных территорий», так там называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет страны». Запись об этом содержится в ежегодном докладе о взаимоотношениями Японии с другими странами – «Синей книге по дипломатии», пишет РИА Новости.

Между тем, агентства Кyodo подчеркивает, что запись о суверенитете над островами была восстановлена после того, как её убрали из аналогичного доклада за 2019 год ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах. Однако впоследствии это вызвало недовольство среди членов правящей Либерально-демократической партии, которые посчитали, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».

Добавим, «Синюю книгу по дипломатии» во вторник представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.