Япония вновь заявила о претензиях на Курильские острова
Власти Японии вернули формулировку о принадлежности «северных территорий», так там называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет страны». Запись об этом содержится в ежегодном докладе о взаимоотношениями Японии с другими странами – «Синей книге по дипломатии», пишет РИА Новости.
Между тем, агентства Кyodo подчеркивает, что запись о суверенитете над островами была восстановлена после того, как её убрали из аналогичного доклада за 2019 год ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах. Однако впоследствии это вызвало недовольство среди членов правящей Либерально-демократической партии, которые посчитали, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».
Добавим, «Синюю книгу по дипломатии» во вторник представил кабинету министров Японии глава МИД Тосимицу Мотэги.
Ранее НСН сообщала, что признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров – основное условие для подписания мирного договора между странами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренностей решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года. Документ гласит, что перспективные вопросы взаимодействия России и Японии возможно решить после признания со стороны Токио итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Курильскими островами, отмечает Газета.ru.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил о новом витке переговорного процесса между Россией и Японией по заключению мирного договора.
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