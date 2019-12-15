В Госдуме рассказали о перемене позиции Японии по мирному договору с Россией
Япония движется к тому, чтобы принять условия мирного договора с Россией и подписать документ. Об этом заявил его депутат Госдумы Антон Морозов РИА Новости.
Парламентарий отметил сближение позиций двух стран в различных сферах жизни: экономике, культуре, науке. Такие отношения являются основой для того, чтобы Япония могла принять условия мирного договора с Россией и подписать документ.
«Россия четко заявила свою позицию, что ни на какие территориальные уступки мы ни пойдем», — цитирует Морозова Газета.ru.
Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН пояснил, почему надо учитывать мнения всех политических сил в Японии по Курилам.
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