В Госдуме рассказали о перемене позиции Японии по мирному договору с Россией

Япония движется к тому, чтобы принять условия мирного договора с Россией и подписать документ. Об этом заявил его депутат Госдумы Антон Морозов РИА Новости.

Парламентарий отметил сближение позиций двух стран в различных сферах жизни: экономике, культуре, науке. Такие отношения являются основой для того, чтобы Япония могла принять условия мирного договора с Россией и подписать документ.