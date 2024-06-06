Япония считает неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
В Токио считают неприемлемыми высказывания президента России Владимира Путина о том, что российско-японский диалог возможен только после смены Токио позиции по Украине, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.
Он также вновь выразил критику по поводу действий России на Украине и подтвердил неизменность позиции правительства Японии по вопросу южной части Курильских островов и заключению мирного договора.
Ранее Владимир Путин на встрече с представителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что российско-японский диалог будет возможен после того, как Токио сменит позицию по Украине.
Москва и Токио ведут переговоры по мирному соглашению в середины XX века после Второй мировой войны. Спорным вопросом остается южная часть Курильских островов, поскольку Япония оспаривает принадлежность к России Итурупа, Кунашира, Шикотана и других островов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru