Япония считает неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога

Он также вновь выразил критику по поводу действий России на Украине и подтвердил неизменность позиции правительства Японии по вопросу южной части Курильских островов и заключению мирного договора.

Ранее Владимир Путин на встрече с представителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что российско-японский диалог будет возможен после того, как Токио сменит позицию по Украине.

Москва и Токио ведут переговоры по мирному соглашению в середины XX века после Второй мировой войны. Спорным вопросом остается южная часть Курильских островов, поскольку Япония оспаривает принадлежность к России Итурупа, Кунашира, Шикотана и других островов, напоминает «Радиоточка НСН».

