Япония расширила список запрещенных к ввозу в Россию товаров

В частности, в список попали материалы для фото- и киносъемки, продукция химической промышленности, пластмасса, резина и резиновые изделия, дерево и изделия из него, бумага, картон, камень, гипс, цемент, шерсть животных, хлопок и хлопковые изделия.

Кроме того, запрещено ввозить в Россию металлы (медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово), изделия из недрагоценных металлов, электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог, а также бывшую в употреблении одежду.

Новый запрет на экспорт вступает в силу 9 августа.

Ранее правительство Японии объявило, что в Россию будет запрещено ввозить автомобили с двигателями с рабочим объёмом более 1,9 литра, гибриды и электрокары, а также покрышки для большегрузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

