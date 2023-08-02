Япония расширила список запрещенных к ввозу в Россию товаров
Правительство Японии на 758 позиций расширило список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию, сообщает пресс-служба японского Минэкономики.
В частности, в список попали материалы для фото- и киносъемки, продукция химической промышленности, пластмасса, резина и резиновые изделия, дерево и изделия из него, бумага, картон, камень, гипс, цемент, шерсть животных, хлопок и хлопковые изделия.
Кроме того, запрещено ввозить в Россию металлы (медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово), изделия из недрагоценных металлов, электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог, а также бывшую в употреблении одежду.
Новый запрет на экспорт вступает в силу 9 августа.
Ранее правительство Японии объявило, что в Россию будет запрещено ввозить автомобили с двигателями с рабочим объёмом более 1,9 литра, гибриды и электрокары, а также покрышки для большегрузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru