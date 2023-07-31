СМИ: Великобритания позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций
Власти Великобритании позволяют местным производителям экспортировать в Россию оборудование, которое необходимо для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива.
Как пишет британская газета The Times, это происходит несмотря на западные санкции, при этом в Лондоне заявляют о введённых против Москвы самых суровых экономических мерах.
Издание ссылается на торговые данные, согласно которым одна из дочерних фирм строительной компании Hill & Smith продолжает поставлять российской ООО «Арктик СПГ 2» трубные опоры для крепления газопроводов, однако в отчёте за 2022 год указано, что у компании нет прямых российских клиентов или поставщиков.
Ранее глава основанного 2014 году странами БРИКС Нового банка развития Дилма Руссефф заявил, что финансовая организация не планирует создавать новые проекты в России из-за антироссийских санкций Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мятежники в Нигере задержали четырех министров и лидера правящей партии
- Депутат Коган: В России будут взимать плату за вывоз мусора по факту
- Госбезопасность Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ
- Пляж на черноморском курорте Шиле закрыли из-за почти 30 неразорвавшихся мин
- Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в ВОВ
- СМИ: Великобритания позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций
- АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобилей после перерыва
- Звезда «Папиных дочек» Самойленко раскритиковал решение выпустить продолжение сериала
- Аналитик Кашин объяснил снижение цен на одежду в России
- Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru