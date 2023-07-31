СМИ: Великобритания позволяет экспортировать оборудование в Россию в обход санкций

Как пишет британская газета The Times, это происходит несмотря на западные санкции, при этом в Лондоне заявляют о введённых против Москвы самых суровых экономических мерах.

Издание ссылается на торговые данные, согласно которым одна из дочерних фирм строительной компании Hill & Smith продолжает поставлять российской ООО «Арктик СПГ 2» трубные опоры для крепления газопроводов, однако в отчёте за 2022 год указано, что у компании нет прямых российских клиентов или поставщиков.

Ранее глава основанного 2014 году странами БРИКС Нового банка развития Дилма Руссефф заявил, что финансовая организация не планирует создавать новые проекты в России из-за антироссийских санкций Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

