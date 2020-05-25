Япония полностью сняла введенный из-за COVID-19 режим ЧС

Власти Японии снимают режим ЧС, введенный в апреле из-за распространения коронавируса, во всех регионах страны. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс- конференции.

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«Режим ЧС отменяется на всей территории страны», - сказал глава японского правительства.

Режим ЧС был введен в стране 8 апреля. Сначала ограничения ввели в Токио и шести других префектурах, затем режим был распространен на всю страну.

Тем временем в России по состоянию на 25 мая выявлено более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране от COVID-19 умерли 3633 человек, выздоровели более 118 тысяч, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
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