Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить

Так, в список вошли нефть, уголь, сжиженный природный газ, используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для изготовления нержавеющей стали. Отмечается, что Япония сильно зависит от импорта этих товаров из России.

По данным министерства, на импорт палладия из России приходится 43% от всего японского импорта этого материала.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что продажа газа всегда была больше политизирована, чем продажа нефти.

