Япония определила импортируемые из России позиции, которые трудно заменить
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии определило список товаров и материалов, ввозимых из России, импорт которых в краткосрочной перспективе заменить будет трудно. Об этом сообщается в опубликованном ведомством документе.
Так, в список вошли нефть, уголь, сжиженный природный газ, используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для изготовления нержавеющей стали. Отмечается, что Япония сильно зависит от импорта этих товаров из России.
По данным министерства, на импорт палладия из России приходится 43% от всего японского импорта этого материала.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в пресс-центре НСН заявил, что продажа газа всегда была больше политизирована, чем продажа нефти.
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