Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР
Япония и Соединенные Штаты провели совместные военно-воздушные учения в ответ на пуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов минобороны Японии.
Отмечается, что в учениях принимали участие четыре истребителя F-2 со стороны ВВС самообороны Японии и четыре F-16 со стороны ВВС Соединенных Штатов.
Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.
На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru