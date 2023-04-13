Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР

Отмечается, что в учениях принимали участие четыре истребителя F-2 со стороны ВВС самообороны Японии и четыре F-16 со стороны ВВС Соединенных Штатов.

Ранее КНДР объявила об испытаниях подводного беспилотника, способного вызвать «радиоактивное цунами». По данным радио «Голос Кореи», в испытаниях участвовал Ким Чен Ын, они стали ответом на учения США и Южной Кореи.

На этом фоне экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что Пхеньян делает первые шаги к созданию нового «грозного оружия».

