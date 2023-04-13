На севере Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР

Правительство Японии объявило об эвакуации на острове Хоккайдо после запуска ракеты КНДР, сообщает РИА Новости.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно расширять силы сдерживания войны

В Токио заявили об угрозе падения ракеты в районе острова. Информационное агентство «Киодо» сообщило, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны страны.

Северная Корея в ночь на 13 апреля запустила ракету в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Ядерный беспилотник» КНДР может спровоцировать радиоактивное цунами, заявил «Радиоточке НСН» вице-адмирал Петр Святашов. По его мнению, Северная Корея продвинулась в разработках дальше некоторых стран.

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ФОТО: РИА Новости
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