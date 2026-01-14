Экс-посол: Победа Такаити на выборах не приблизит Японию к «ядерке»
США не позволят Японии когда-либо иметь ядерное оружие, к тому же у страны нет средств для его перемещения, а любой ответ просто сотрет Японию с лица земли, заявил НСН Александр Панов.
Если премьер-министр Японии улучшит свои позиции после досрочных выборов, это не окажет никакого позитивного влияния на отношения с Россией и никак не продвинет Токио в сторону обладания ядерным оружием. Об этом НСН рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая, как пишут источники местных СМИ, планирует распустить ключевую нижнюю палату парламента, хочет провести досрочные выборы 8 февраля, сообщила газета Yomiuri. Либерально-демократическая партия (ЛДП) из-за серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента, однако сейчас Такаити и ее правительство завоевало высокий уровень поддержки избирателей. Предполагается, что выборы помогут правящей партии улучшить свои позиции в парламенте. Панов раскрыл, в чем причина нынешней популярности Такаити.
«ЛДП по-прежнему поддерживает меньше 30% населения. Что касается Такаити, то ее кабинет устойчиво держится в районе 60-70%. Экономика страны на протяжении почти трех десятилетий практически не росла, была стагнация. Сейчас она сменилась ростом инфляции, зарплаты просели, жизненный уровень сократился. Население было недовольно предыдущими администрациями ЛДП, они не принимали каких-то серьезных решений, чтобы выйти из кризиса. На этом фоне появилась Такаити, которая выглядит решительно. Во-первых, она решила накачать экономику дополнительными средствами, хотя это и приведет к росту внутреннего долга, а во-вторых, пообещала, что снизит налоги для населения и даже будет выделять домохозяйствам финансовую поддержку. Также она поддержала волну тренда по борьбе с мигрантами», - рассказал он.
Также Панов объяснил спешку Такаити с проведением досрочных выборов и рассказал, как они могут улучшить положение ЛДП в парламенте.
«Такаити спешит. Если 21 января начнется сессия парламента, то ей придется отвечать на очень неудобные вопросы: откуда она будет брать деньги на свои идеи, как будет вести себя с Китаем. Поэтому не исключено, что ее рейтинг начнет сильно падать. Но она решила, что на волне внутренней популярности есть шанс провести выборы и поправить положение, тем более, что оппозиция раздроблена. Прежде всего она собирается восстановить большинство правящей партии в обеих палатах», - объяснил Панов.
Как пишет Nikkei, еще одной причиной для досрочных выборов является резкое обострение в отношениях с Китаем. В Токио считают, что уверенная победа на выборах, гарантирующая Такаити долгосрочное пребывание у власти, смягчит Китай. Напомним, что масла в огонь в отношениях с Китаем подлили декабрьские заявления японского чиновника из администрации Такаити о необходимости для страны обладать ядерным оружием. Панов заверил, что никто не позволит Японии его иметь.
«Ее победа ничего не будет означать. С Россией у нее позиция однозначная, она даже ориентируется больше не на Трампа (президент США Дональд Трамп. - Прим. НСН), а на Европу по украинскому кризису. А что касается Китая, то она упёрлась, ей советуют держаться. Отношения с Китаем плохие, китайцы постоянно вводят антияпонские мероприятия. Что касается ядерного оружия, то его им американцы завести не дадут. Ясно, что это приведет только к еще большему обострению с Китаем, и даже мировое сообщество это не одобрит. А потом, зачем им ядерное оружие? Средств доставки у них нет, страна копеечная, то есть ответ на ядерный удар означает, что от Японии ничего не останется», - подытожил он.
Напомним, что ранее Китай запретил поставки в Японию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия стала 46-й в списке стран с «сильными» паспортами
- Над территорией России нейтрализовали 33 дрона ВСУ
- Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о защите граждан
- Экс-посол: Победа Такаити на выборах не приблизит Японию к «ядерке»
- Россиянка Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии
- Иран не планирует восстанавливать поврежденные ядерные объекты
- Отечественный препарат для лечения рака поступил в медучреждения России
- Нефть идет: Как «танкерная война» и новые санкции ЕС отразятся на России
- Аудитория Max выросла до 85 млн пользователей
- Армия России освободила Комаровку в Сумской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru