Если премьер-министр Японии улучшит свои позиции после досрочных выборов, это не окажет никакого позитивного влияния на отношения с Россией и никак не продвинет Токио в сторону обладания ядерным оружием. Об этом НСН рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая, как пишут источники местных СМИ, планирует распустить ключевую нижнюю палату парламента, хочет провести досрочные выборы 8 февраля, сообщила газета Yomiuri. Либерально-демократическая партия (ЛДП) из-за серии поражений лишилась большинства в обеих палатах парламента, однако сейчас Такаити и ее правительство завоевало высокий уровень поддержки избирателей. Предполагается, что выборы помогут правящей партии улучшить свои позиции в парламенте. Панов раскрыл, в чем причина нынешней популярности Такаити.

«ЛДП по-прежнему поддерживает меньше 30% населения. Что касается Такаити, то ее кабинет устойчиво держится в районе 60-70%. Экономика страны на протяжении почти трех десятилетий практически не росла, была стагнация. Сейчас она сменилась ростом инфляции, зарплаты просели, жизненный уровень сократился. Население было недовольно предыдущими администрациями ЛДП, они не принимали каких-то серьезных решений, чтобы выйти из кризиса. На этом фоне появилась Такаити, которая выглядит решительно. Во-первых, она решила накачать экономику дополнительными средствами, хотя это и приведет к росту внутреннего долга, а во-вторых, пообещала, что снизит налоги для населения и даже будет выделять домохозяйствам финансовую поддержку. Также она поддержала волну тренда по борьбе с мигрантами», - рассказал он.