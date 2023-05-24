Экс-посол России объяснил, почему Япония не вступит в НАТО

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония не планирует вступать в НАТО, вопрос открытия в Токио представительства альянса еще обсуждается. Об этом сообщило агентство Reuters. По словам Панова, Тихоокеанский регион неинтересен НАТО.

«У Японии нет ни возможностей, ни сил что-либо предпринять. Если Япония вступит в Североатлантический альянс, она обязана будет, согласно уставу, участвовать в натовских войнах. В таком повороте Япония совершенно не заинтересована. У нее есть союз с США, и этого для Токио вполне достаточно. Контакты же с НАТО были у Японии на протяжении нескольких десятилетий. Японский флот участвует в маневрах Североатлантического альянса в Средиземном море, иногда суда отдельных стран НАТО появляются в регионе для совместных операций. Однако это все незначительные эпизоды. Тема вступления в НАТО зазвучала после того, как Кисида на саммите в Мадриде в 2022 году заявил о неделимости безопасности Европы и Азии. Однако его слова касались возможного начала китайской кампании против Тайваня», — сказал Панов.

Также бывший посол России в Японии объяснил, зачем НАТО открывать представительство в Токио.

«Это обмен информацией и опытом, что совершенно естественно между военными. Теперь он будет происходить на более постоянной основе. Американцы подтягивают НАТО в регион в основном для того, чтобы следить за Китаем, но из этого ничего не выйдет», — подытожил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

