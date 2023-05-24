Экс-посол России объяснил, почему Япония не вступит в НАТО
Япония не жаждет участвовать в военных конфликтах альянса, открытие офиса в Японии больше нужно самой НАТО, сказал в эфире НСН Александр Панов.
Вступив в НАТО, Япония будет обязана участвовать в военных конфликтах альянса, сейчас страна в этом вовсе не заинтересована. Об этом НСН заявил экс-посол России в Японии Александр Панов.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония не планирует вступать в НАТО, вопрос открытия в Токио представительства альянса еще обсуждается. Об этом сообщило агентство Reuters. По словам Панова, Тихоокеанский регион неинтересен НАТО.
«У Японии нет ни возможностей, ни сил что-либо предпринять. Если Япония вступит в Североатлантический альянс, она обязана будет, согласно уставу, участвовать в натовских войнах. В таком повороте Япония совершенно не заинтересована. У нее есть союз с США, и этого для Токио вполне достаточно. Контакты же с НАТО были у Японии на протяжении нескольких десятилетий. Японский флот участвует в маневрах Североатлантического альянса в Средиземном море, иногда суда отдельных стран НАТО появляются в регионе для совместных операций. Однако это все незначительные эпизоды. Тема вступления в НАТО зазвучала после того, как Кисида на саммите в Мадриде в 2022 году заявил о неделимости безопасности Европы и Азии. Однако его слова касались возможного начала китайской кампании против Тайваня», — сказал Панов.
Также бывший посол России в Японии объяснил, зачем НАТО открывать представительство в Токио.
«Это обмен информацией и опытом, что совершенно естественно между военными. Теперь он будет происходить на более постоянной основе. Американцы подтягивают НАТО в регион в основном для того, чтобы следить за Китаем, но из этого ничего не выйдет», — подытожил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший бас-гитарист The Beatles Чес Ньюби
- СМИ: Жорди Альба решил покинуть «Барселону»
- Захарова назвала поставки F-16 на Украину причиной дальнейшей эскалации конфликта
- В Белгородской области в результате атаки диверсантов повреждены не менее 500 домов
- Си Цзиньпин: Китай готов строить отношения с Россией на основе взаимной поддержки
- Налоговая разблокировала счета Инстасамки
- Гладков заявил о сбитом на подлёте к Белгороду беспилотнике
- Нарышкин: СВР не заметила санкций США
- Валерий Кипелов получил звание Заслуженного артиста России
- Захарова назвала вбросом информацию о попытках ЧВК «Вагнер» купить вооружение в Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru