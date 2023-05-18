Киссинджер: Япония в течение пяти лет может войти в клуб ядерных держав
Япония может войти в клуб ядерных держав, сообщил The Economist экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер.
По его словам, это произойдет в течение пяти лет. Отмечается, что Токио «движется к тому, чтобы стать ядерной державой».
«Но они всегда будут обеспокоены по поводу Китая и по поводу того, кто главнее в этих отношениях», — отметил политик.
В 1971 году японские парламентарии приняли три принципа об отказе от обладания, разработки и завоза ядерного оружия. Однако они не имеют силы закона.
Как сообщалось ранее, власти Японии хотят изменить правила в применении оружия для самообороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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