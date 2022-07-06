Янукович призвал украинцев определиться, хотят ли они воевать до последнего
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в своих соцсетях разместил обращение к соотечественникам, призвав их сделать выбор в пользу мира или продолжения войны.
По его словам, настало время «дать возможность высказаться всем, у кого есть конструктивные предложения, что позволит «спасти жизни украинцев» и сохранить будущее для страны.
«Граждане сами должны сделать выбор - воевать «до последнего украинца», либо пытаться сохранить то, что ещё осталось», - подчеркнул политик.
Он также добавил, что «нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична», и доверять ей не следует.
Ранее Янукович заявил, что нынешний презиеднт Украины Владимир Зеленский отказался от предложенного им плана урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает RT.
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