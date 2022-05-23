Суд на Украине разрешил арестовать Януковича за Харьковские соглашения

Уголовное преследование политика связано с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

«21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины», - пояснили в суде.

Стоит отметить, что в офисе генпрокурора Украины фамилию президента не называют, однако Харьковские соглашения подписывал именно Янукович.

Ранее Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям Евромайдана, главным фигурантом стал экс-президент Янукович, которого обвинили в создании преступного ОПГ, совершении терактов, превышении полномочий и препятствованию акциям протеста, сообщает телеканал «360».