Суд на Украине разрешил арестовать Януковича за Харьковские соглашения

Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому в госизмене экс-президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает офис генерального прокурора Украины.

Суд Украины заочно арестовал Януковича по делу о резиденции «Межигорье»

Уголовное преследование политика связано с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму.

«21 апреля 2010 года, находясь в городе Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины», - пояснили в суде.

Стоит отметить, что в офисе генпрокурора Украины фамилию президента не называют, однако Харьковские соглашения подписывал именно Янукович.

Ранее Государственное бюро расследований Украины завершило расследование дела по событиям Евромайдана, главным фигурантом стал экс-президент Янукович, которого обвинили в создании преступного ОПГ, совершении терактов, превышении полномочий и препятствованию акциям протеста, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестУкраинаГосизменаВиктор Янукович
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