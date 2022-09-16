«Не зависят от США»: Бывший замгенсека ООН объяснил, чем ШОС привлекает новые страны

«ШОС — поистине уникальная международная организация. Во-первых, она не связывает своих членов жёсткими военно-политическими обязательствами, в отличие от НАТО. Во-вторых, ШОС является противовесом западноцентричному миру, доказывает, что мир многополярен, намного больше, шире и разнообразнее, нежели считает Запад. Организация со времени её основания набрала довольно мощное экономическое и политическое влияние, количество её членов год от года увеличивается, сейчас в неё входит большая часть мира», — сказал Орджоникидзе.

Как считает собеседник НСН, ШОС станет ядром нового миропорядка.

«На мой взгляд, это очень правильная формулировка. В организацию вступают государства с динамично развивающейся экономикой, они играют всё большую и большую политическую роль в мире. Прекрасно, что ШОС объединяет самые разные страны и по географическому положению, и по особенностям внешней политики, не зависящей от давления США и Запада. Сближает их и то, что никто из членов ШОС никакие санкции против России не поддержал, несмотря на колоссальное давление западных стран», — подчеркнул бывший заместитель генсека ООН.

Орджоникидзе также отметил, что положительно относится к вступлению Ирана в ШОС.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР и Россия усилят взаимную поддержку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

