«Не зависят от США»: Бывший замгенсека ООН объяснил, чем ШОС привлекает новые страны
Шанхайская организация сотрудничества стала противовесом западноцентристскому миру, заявил НСН бывший зам генсека ООН Сергей Орджоникидзе.
ШОС объединяет самые разные страны, доказывая, что мир многополярен. Есть все предпосылки, что ШОС станет ядром нового миропорядка. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил бывший зам генсека ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе.
Вчера, 15 сентября, в Ташкенте открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нём приняли участие 14 стран. Впервые за три года встреча прошла в очном формате. Председатель КНР, более двух лет не покидавший из-за пандемии коронавируса свою страну, прибыл для личной встречи с Владимиром Путиным. Основными темами первого дня саммита стали развитие экономических и торговых связей, энергетика, а также двусторонние отношения. Орджоникидзе объяснил популярность саммита ШОС.
«ШОС — поистине уникальная международная организация. Во-первых, она не связывает своих членов жёсткими военно-политическими обязательствами, в отличие от НАТО. Во-вторых, ШОС является противовесом западноцентричному миру, доказывает, что мир многополярен, намного больше, шире и разнообразнее, нежели считает Запад. Организация со времени её основания набрала довольно мощное экономическое и политическое влияние, количество её членов год от года увеличивается, сейчас в неё входит большая часть мира», — сказал Орджоникидзе.
Как считает собеседник НСН, ШОС станет ядром нового миропорядка.
«На мой взгляд, это очень правильная формулировка. В организацию вступают государства с динамично развивающейся экономикой, они играют всё большую и большую политическую роль в мире. Прекрасно, что ШОС объединяет самые разные страны и по географическому положению, и по особенностям внешней политики, не зависящей от давления США и Запада. Сближает их и то, что никто из членов ШОС никакие санкции против России не поддержал, несмотря на колоссальное давление западных стран», — подчеркнул бывший заместитель генсека ООН.
Орджоникидзе также отметил, что положительно относится к вступлению Ирана в ШОС.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР и Россия усилят взаимную поддержку. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов
- Минобороны РФ заявило о 400 убитых и раненых бойцах ВСУ
- Экс-депутат заявил, что у РФ есть основания для объявления войны Украине
- Минобороны РФ заявило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
- Лидеры стран ШОС приняли самаркандскую декларацию
- В Киргизии подсчитали число пострадавших в результате конфликта с Таджикистаном
- Власти Новой Каховки сообщили о 10 взрывах над городом
- Познер опроверг информацию о своей госпитализации
- Шольц намекнул на пересмотр границ ФРГ с Польшей после требований о репарациях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru