Яд или конфеты? «Доставщика рицина» в Чехию связали с российскими спецслужбами

Напомним, еженедельник Respect предполагал, что яд мог предназначаться пражскому приматору Зденеку Гржибу и районным старостам Павелу Новотныму и Ондржею Коларжу, причастным к переименованию площади у российского посольства в площадь Бориса Немцова, демонтажу памятника советскому маршалу Коневу и установке памятника власовцам. Им предоставили охрану.

В публикации Seznam утверждается, что мужчину зовут Андреем Викторовичем К. Он уже несколько лет в Чехии, ему 34 года, он руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии, приводит РИА Новости содержание публикации. В аэропорту его встретил водитель Александр А., которого чешские спецслужбы связывают с ФСБ, и отвёз в российское посольство. К слову, самого Андрея Викторовича СБИ тоже считает сотрудником российских спецслужб.

Журналист Seznam встретил Андрея Викторовича неподалёку от комплекса дипломатических зданий. Гражданин К. якобы сказал ему, что в чемодане у него был не рицин, а конфеты и средство для дезинфекции, и сообщил, что не может дать официальное интервью без одобрения в Москве.

Комментируя первую публикацию по теме, профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН назвал историю с «чемоданом рицина» грубой и плохо смоделированной провокацией. По его мнению, продолжать её властям Чехии было бы невыгодно.

«Они прекрасно понимают, что Россию лучше не тревожить такими глупыми, безумными действиями, потому что ответ может быть более жёсткий и серьёзный. И сейчас вот за счёт таких провокационных действий ухудшат ситуацию между странами практически на пустом месте. Россия сразу не отвечает — она делает это серьёзно, вдумчиво, опираясь на факты», - сказал он.

По мнению Сурмы, таким образом определённые политические круги, противостоящие президенту Чехии Милошу Земану, хотели отвлечь внимание от некрасивой истории с памятником Коневу.

В МИД РФ назвали информацию Respect фейком, в Кремле заявили, что она похожа на «очередную утку». Посольство России в Чехии отвергало инсинуации как «вопиющие и гнусные». Продолжение истории от Seznam российская сторона пока не комментировала.

