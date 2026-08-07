«Яблоко» раздора: Почему почти все политические силы выступили против оппозиции
Сразу семь партий нашли претензии к выдвижению «яблочников» в Госдуму.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал партию «Яблоко», заявив, что она не поддерживает курс на укрепление российской государственности. Его слова приводят РИА Новости. Позицию коммунистов поддержали и другие политические силы РФ.
КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ЯБЛОКО
По словам Зюганова, либеральная партия ничем не помогла тем, кто страдал на фронте, а также не испытывает к таким людям сочувствия. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы избирателя вновь обманули.
Глава партии «Родина» Алексей Журавлев еще в июле обвинил представителей политсилы в том, что ее кандидаты ни разу не выезжали в зону спецоперации. Он назвал их подлыми людьми, которые хотят ворваться во власть любым способом, чтобы внести туда свою повестку: сдаться и капитулировать, сообщил он РИА Новости. Депутат добавил, что среди членов партии находятся лица, которые признаны иностранными агентами, а ее руководство выступает против СВО и присоединения Крыма, поэтому необходимо проверить не финансируют ли «Яблоко» структуры предпринимателя Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
Председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович призвал либо отказаться от участия в выборах, либо поддержать патриотическую повестку. Его слова приводят «Ведомости».
Схожую позицию высказал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: он призвал снять «Яблоко» с выборов и назвал ее вредителями и предателями. Глава партии даже обратился к министерству юстиции и в Генпрокуратуру РФ и попросил дать правовую оценку деятельности «Яблока».
Вечером 6 августа лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тоже осудил партию. Он провел аналогию с Первой мировой войной и объяснил, что на данный момент «яблочники» хотят добиться повторения Брестского мира и сдать земли Отечества врагам, что «противно всем русским (по духу) людям».
К критике присоединился и председатель политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Эрик Праздников. Он осудил «фруктовую партию» за отказ подписать соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами в Госдуму, обвинив ее в саботаже процедуры и игре на образ «жертвы».
«Новые люди» тоже не остались в стороне — лидер партии Алексей Нечаев высказался еще 30 июля на форуме «Территория смыслов»: «Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», — иноагент, я обязан это сказать — вот он, например, просто врет».
Представители «Единой России» пока не выражали недовольства и не присоединялись к критике.
РЕАКЦИЯ ЯБЛОКА
Лидер «Яблока» Николай Рыбаков ( к слову, в список иноагентов Минюстом не внесён) в свою очередь, отметил, что подобная критика в адрес партии оскорбляет миллионы россиян, разделяющих ее позицию. Политик предположил, что оппоненты паникуют из-за поддержки политсилы гражданами России.
Рыбаков добавил, что ему «жаль» тех, кто критикует «Яблоко», потому что «они остались в прошлом и только сейчас это поняли». При этом он допустил, что партии могут запретить участвовать в выборах. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он также отдельно ответил Миронову, намекнув, что политик не ценит человеческую жизнь, так как фотографировался с подаренной кувалдой от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом политик сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости».
Впрочем, у партии тоже есть предметные претензии к некоторым политическим организациям. В своем Telegram-канале член федерального политкомитета «Яблока» Иван Большаков прямо писал, что «Новые люди» ведут кампанию против «Яблока», рассказывая, что у него «нет позитивных инициатив», а партия не пройдет пятипроцентный барьер на голосовании в Госдуму.
Выборы в Госдуму России девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Будет избрано 450 депутатов, а кандидатов выдвинули 11 политических партий, включая «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливую Россию», Партию пенсионеров, «Родину», «Коммунистов России», Партию прямой демократии, «Зеленых» и «Яблоко». По итогам жеребьевки на первом месте в избирательном бюллетене оказалась «Единая Россия», второе место занимает «Яблоко», третье — ЛДПР, четвёртое — «Партия прямой демократии», пятое — «Зелёные», шестое — «Справедливая Россия — За правду», седьмое — «Родина», восьмое — КПРФ, девятое — «Партия пенсионеров», десятое — «Коммунисты России», а последнее досталось партии «Новые люди».
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