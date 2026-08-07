КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ЯБЛОКО

По словам Зюганова, либеральная партия ничем не помогла тем, кто страдал на фронте, а также не испытывает к таким людям сочувствия. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы избирателя вновь обманули.

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев еще в июле обвинил представителей политсилы в том, что ее кандидаты ни разу не выезжали в зону спецоперации. Он назвал их подлыми людьми, которые хотят ворваться во власть любым способом, чтобы внести туда свою повестку: сдаться и капитулировать, сообщил он РИА Новости. Депутат добавил, что среди членов партии находятся лица, которые признаны иностранными агентами, а ее руководство выступает против СВО и присоединения Крыма, поэтому необходимо проверить не финансируют ли «Яблоко» структуры предпринимателя Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Председатель «Коммунистов России» Сергей Малинкович призвал либо отказаться от участия в выборах, либо поддержать патриотическую повестку. Его слова приводят «Ведомости».

Схожую позицию высказал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: он призвал снять «Яблоко» с выборов и назвал ее вредителями и предателями. Глава партии даже обратился к министерству юстиции и в Генпрокуратуру РФ и попросил дать правовую оценку деятельности «Яблока».

Вечером 6 августа лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тоже осудил партию. Он провел аналогию с Первой мировой войной и объяснил, что на данный момент «яблочники» хотят добиться повторения Брестского мира и сдать земли Отечества врагам, что «противно всем русским (по духу) людям».

К критике присоединился и председатель политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Эрик Праздников. Он осудил «фруктовую партию» за отказ подписать соглашение о сотрудничестве в наблюдении за выборами в Госдуму, обвинив ее в саботаже процедуры и игре на образ «жертвы».

«Новые люди» тоже не остались в стороне — лидер партии Алексей Нечаев высказался еще 30 июля на форуме «Территория смыслов»: «Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко», — иноагент, я обязан это сказать — вот он, например, просто врет».

Представители «Единой России» пока не выражали недовольства и не присоединялись к критике.