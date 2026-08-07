Бутман: В России может появиться первый джазовый вуз
Первый в России джазовый вуз могут открыть в Москве или Санкт-Петербурге, ведется проработка проекта. Об этом рассказал народный артист РФ, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман в беседе с РИА Новости.
Как отметил музыкант, в стране мало учебных заведений, где представлено джазовое направление, необходима специализированная эстрадно-джазовая школа - такая, как американский музыкальный колледж Беркли.
«Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов. Мы над этим очень серьезно работаем. Пока мы изучаем возможности в обоих городах (в Москве и Петербурге. - НСН)», - поделился Бутман.
По словам джазмена, создание такого вуза - сложный процесс, который требует большого объема инвестиций. Сейчас проводится масштабная проработка проекта, готовятся методические пособия и конструктивные объяснения. Также Бутман указал на необходимость оценить число желающих поступить в такое учебное заведение и определить, вести прием на бюджетной или коммерческой основе.
Ранее Игорь Бутман в беседе с НСН заявил, что интерес к джазу в последнее время вырос, о чем говорит появление молодых талантов, прирост аудитории и увеличение количества мероприятий.
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