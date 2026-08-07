СМИ: Число погибших при стрельбе в школе в Таиланде увеличилось до семи

По ее данным, в результате ЧП скончались трое преподавателей, трое учащихся, а также ученик, который устроил стрельбу.

При стрельбе пострадали 15 человек. Раненых доставили в больницы, состояние двух из них оценивают как тяжелое.

Ранее СМИ сообщали о двух погибших и не менее 20 пострадавших после ЧП в школе в Таиланде, напоминает Ura.ru.

