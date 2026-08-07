СМИ: Число погибших при стрельбе в школе в Таиланде увеличилось до семи

Семь человек погибли в результате стрельбы в школе в провинции Нонтхабури в Таиланде. Об этом пишет газета Khaosod.

В Таиланде при стрельбе в школе погибли два человека

По ее данным, в результате ЧП скончались трое преподавателей, трое учащихся, а также ученик, который устроил стрельбу.

При стрельбе пострадали 15 человек. Раненых доставили в больницы, состояние двух из них оценивают как тяжелое.

Ранее СМИ сообщали о двух погибших и не менее 20 пострадавших после ЧП в школе в Таиланде, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ПогибшиеСтрельбаТаиланд

Горячие новости

Все новости

партнеры