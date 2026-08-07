Пашинян назвал укрепление сотрудничества с ЕАЭС одним из приоритетов Еревана

«Укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов», - отметил политик.

По словам Пашиняна, такой подход будет отражен в программе нового правительства Армении, которое возглавит премьер. Кроме того, политик рассказал, что Ереван осознает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и Евросоюзе, пишет RT.

Ранее Пашинян заявлял, что отсутствие решения по вопросу Армении станет началом конца для ЕАЭС. По мнению премьера, союз парализован и не функционирует нормально.

