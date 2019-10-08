«Яблоко» послало Жириновского в «параллельный мир»
Зампредседателя партии «Яблоко» в эфире НСН ответил лидеру ЛДПР на призыв распустить партию из-за Крыма.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой о роспуске партии «Яблоко» из-за ее позиции в отношении Крыма. Политик считает неприемлемым то, что партия отказывается признавать принадлежность полуострова Российской Федерации и при этом участвует в выборах.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков в эфире НСН в ответ Жириновскому заявил, что это его время уже ушло.
«К сожалению, лично для Владимира Жириновского нужно признать, что его время глубоко ушло. Пусть он пребывает в своем таком параллельном мире», - сказал Рыбаков.
При этом он подчеркнул, что партия настаивает на урегулировании ситуации с полуостровом Крым на международной арене, а не выступает против его присоединения.
«Единственное возможное решение, к которому наверняка мы придем, это проведение международной конференции, которая определит «дорожную карту» для Крыма и «дорожную карту» для установления мира на востоке Украины. Просто потому, что другой альтернативы нет. Нынешняя политика официальных властей это позиция страуса – делать вид, что ни какой проблемы нет. А она очевидно есть», - заключил зампред партии «Яблоко».
Лидер ЛДПР при этом отметил, что его возмущает отсутствие реакции Министерства юстиции на заявления членов «Яблока» по крымскому вопросу. Поясняя это тем, что призывы к действиям, которые направлены на нарушение территориальной целостности страны, недопустимы.
Ранее в эфире НСН Владимир Жириновский рассказал, что депутатам не хватает места в Госдуме.
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