«Яблоко» послало Жириновского в «параллельный мир»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой о роспуске партии «Яблоко» из-за ее позиции в отношении Крыма. Политик считает неприемлемым то, что партия отказывается признавать принадлежность полуострова Российской Федерации и при этом участвует в выборах.

Заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков в эфире НСН в ответ Жириновскому заявил, что это его время уже ушло.

«К сожалению, лично для Владимира Жириновского нужно признать, что его время глубоко ушло. Пусть он пребывает в своем таком параллельном мире», - сказал Рыбаков.