Жириновский рассказал, что депутатам не хватает места в Госдуме

«С 1 ноября это здание будет нам принадлежать. Это временное решение, когда нам добавляют какие-то здания. То, что будет еще одно у нас помещение – это не решает проблем. У нас депутаты в коридорах сидят! Депутаты Государственной думы! Как студенты! Собрания фракций, встречи, выставки - надо строить новое здание. У нас есть уже выделенный участок в Хорошево-Мневники, есть проект. Сейчас у нашего основного здания самый плохой внешний вид. Везде парламенты – великолепные, здания красивые, в Бухаресте, в Париже, Капитолий в Америке. У нас здание как Министерство экономики и Госплана», - пожаловался он.

Ранее сообщалось, что Минфин выделил дополнительные средства на временное размещение Госдумы в Доме союзов, принадлежащее Московской федерации профсоюзов. В следующем году на временный переезд было предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а годом позднее - 388 миллионов.

