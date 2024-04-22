WSJ: Трамп в беседах с лидерами ЕС называл Украину частью России

Бывший президент США Дональд Трамп в беседах с лидерами стран Евросоюза называл Украину частью России, утверждает газета Wall Street Journal (WSJ).

Трамп заявил, что США выделили Украине на $100 млрд больше, чем Европа

Издание ссылается на источники в администрации США. По информации газеты, Трамп использовал выражения «их Украина» и «часть России».

О том, что Трамп считал Украину частью России, ранее сообщала британская Guardian со ссылкой на экс-директора по России в Совете нацбезопасности США Фиону Хилл.

В середине апреля Трамп заявил, что Республиканская партия США рассматривает возобновление помощи Украине в виде кредита. Также политик призвал европейские страны увеличить объем военных поставок Киеву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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