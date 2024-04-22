WSJ: Трамп в беседах с лидерами ЕС называл Украину частью России

Издание ссылается на источники в администрации США. По информации газеты, Трамп использовал выражения «их Украина» и «часть России».

О том, что Трамп считал Украину частью России, ранее сообщала британская Guardian со ссылкой на экс-директора по России в Совете нацбезопасности США Фиону Хилл.

В середине апреля Трамп заявил, что Республиканская партия США рассматривает возобновление помощи Украине в виде кредита. Также политик призвал европейские страны увеличить объем военных поставок Киеву, передает «Радиоточка НСН».

