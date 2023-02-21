WSJ: Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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Собеседники издания отмечают, что Пекин желает играть более активную роль в прекращении конфликта на Украине, и встреча с российским лидером может стать частью импульса к многосторонним мирным переговорам.

По их словам, также Китаю намерен повторить свои призывы к неприменению ядерного оружия.

Источники Wall Street Journal добавили, что поездка Си Цзиньпина в Россию может состояться в ближайшие месяцы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай в первых числах марта, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРоссияКитайСи Цзиньпин
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