WSJ: Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Россию

Собеседники издания отмечают, что Пекин желает играть более активную роль в прекращении конфликта на Украине, и встреча с российским лидером может стать частью импульса к многосторонним мирным переговорам.

По их словам, также Китаю намерен повторить свои призывы к неприменению ядерного оружия.

Источники Wall Street Journal добавили, что поездка Си Цзиньпина в Россию может состояться в ближайшие месяцы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай в первых числах марта, сообщает НСН.

