Лукашенко заявил, что Си Цзиньпин пригласил его в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, передаёт БелТА.

Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

«Си Цзиньпин пригласил в первых числах марта», - уточнил он на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами.

Белорусский лидер также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры о встречах на высшем уровне с Индией и Ираном.

Ранее Лукашенко выразил готовность встретиться с президентом США Джо Байденом, а также провести в Минске трёхстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКитайБелоруссияАлександр Лукашенко
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