Лукашенко заявил, что Си Цзиньпин пригласил его в Китай

«Си Цзиньпин пригласил в первых числах марта», - уточнил он на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами.

Белорусский лидер также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры о встречах на высшем уровне с Индией и Ираном.

Ранее Лукашенко выразил готовность встретиться с президентом США Джо Байденом, а также провести в Минске трёхстороннюю встречу с участием российского лидера Владимира Путина, сообщает НСН.

