WSJ: Путин разрушил миф о слабой России и заставил мир жить по своим правилам
США и странам Запада следует привыкнуть к мысли о том, что России можно навязать чужое мнение якобы из-за слабости государства. Президент РФ Владимир Путин, за время своего президентства смог развеять этот миф и заставить Запад жить по своим правилам. Об этом пишут журналисты The Wall Street Journal Юджин Румер и Эндрю С. Вайс.
«Путин разрушил корыстные западные установки о России как угасающей державе и любой имеющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене», — отмечают в статье.
По мнению авторов российский лидер добился модернизации армии, смог улучшить условия международной торговли энергоносителями. Благодаря международной политике Путина Россию окружают дружественные страны. Авторы также отметили, что Путин подал НАТО сигнал о перспективах развития отношений, если альянс не откажется от политики расширения на Восток, пишет Газета.ru.
Также авторы напомнили об отсутствии реакции Запада на слова Путина, которые он произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, и поддержке Украине и Грузии, которым пообещали членство в НАТО.
Ранее газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США предупреждают руководство стран-союзниц о том, что у них остается мало времени, чтобы помешать планам России «вторгнуться» на территорию Украины.
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