СМИ: Разведка США предупредила союзников о «вторжении» России на Украину

По данным ответственных лиц, Россия якобы «еще не решила», какие задачи поставит перед войсками, «собранными» около границы славянского государства.

«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», - говорится в сообщении газеты.

По данным NYT, глава Национальной разведки США Эврил Хейнс совершила поездку в Брюссель на этой неделе. Она сообщила послам НАТО о якобы готовящемся «военном вторжении» России на Украину. Опасения по поводу возможного вторжения России на Украину стали самой одной из наиболее обсуждаемых «краткосрочных угроз», сообщает РИА Новости.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предложил ввести санкции в отношении России в случае «вторжения» страны на Украину, сообщает Axios.