СМИ: Разведка США предупредила союзников о «вторжении» России на Украину
Спецслужбы США предупреждают руководство стран-союзниц о том, что у них остается мало времени, чтобы помешать планам России «вторгнуться» на территорию Украины. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц.
По данным ответственных лиц, Россия якобы «еще не решила», какие задачи поставит перед войсками, «собранными» около границы славянского государства.
«Представители американской разведки предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США для разработки пакета экономических и военных мер по сдерживанию Москвы», - говорится в сообщении газеты.
По данным NYT, глава Национальной разведки США Эврил Хейнс совершила поездку в Брюссель на этой неделе. Она сообщила послам НАТО о якобы готовящемся «военном вторжении» России на Украину. Опасения по поводу возможного вторжения России на Украину стали самой одной из наиболее обсуждаемых «краткосрочных угроз», сообщает РИА Новости.
Ранее председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес предложил ввести санкции в отношении России в случае «вторжения» страны на Украину, сообщает Axios.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 156 / сут.
Умерли
262 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+37 004 / сут.
- В Москве зафиксировали рекордное падение атмосферного давления
- Скончался актер Валерий Гаркалин
- «Боятся до истерики». Володин высказался о резолюции Конгресса США не признавать Путина президентом
- СМИ: Разведка США предупредила союзников о «вторжении» России на Украину
- Гинцбург рассказал, почему некоторые врачи выступают против вакцинации от COVID-19
- Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
- Роскосмос показал снимки лунного затмения 19 ноября
- Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине
- В Нижегородской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Посольство России призвало США оказать влияние на Украину для урегулирования на Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru