«Боятся до истерики». Володин высказался о резолюции Конгресса США не признавать Путина президентом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал резолюцию конгрессменов США не признавать российского лидера Владимира Путина президентом страны после 2024 года. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

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«Такие заявления — лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина», — считает Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Россия не вмешивается в выборы в США. По его мнению, США должны действовать аналогичным образом.

«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», — написал законодатель.

Он также подчеркнул, что резолюция является свидетельством того, что в США не хотят видеть сильную Россию.

«Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — сделал вывод спикер ГД РФ.

Ранее конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции, в которой призвали не считать Путина президентом России в случае его участия в выборах 2024 года. В Кремле назвали инициативу американских законодателей неприемлемой.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаВячеслав ВолодинСШАПрезидент РФПрезидентВладимир Путин
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