«Боятся до истерики». Володин высказался о резолюции Конгресса США не признавать Путина президентом

«Такие заявления — лучшая оценка правильности пути и выбора, который сделал народ нашей страны, избрав своим президентом Владимира Путина», — считает Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Россия не вмешивается в выборы в США. По его мнению, США должны действовать аналогичным образом.

«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», — написал законодатель.

Он также подчеркнул, что резолюция является свидетельством того, что в США не хотят видеть сильную Россию.

«Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — сделал вывод спикер ГД РФ.

Ранее конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей проект резолюции, в которой призвали не считать Путина президентом России в случае его участия в выборах 2024 года. В Кремле назвали инициативу американских законодателей неприемлемой.

