Аналитик: Запад стремится разрушить Украину из-за России
Страны Запада стремятся разрушить Украину, находящуюся в орбите влияния России. Об этом заявил аналитик Сергей Лозовский в эфире канала «Первый казацкий»
«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот "Карфаген", поскольку без Украины Россия считается неполной», — считает эксперт.
По словам Лозовского, Украина не находится в сфере деятельности Запада в долгосрочной перспективе. В частности, поэтому иностранные партнеры Киева не стремятся решить вопрос о вступлении страны в Евросоюз и НАТО.
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