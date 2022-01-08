Аналитик: Запад стремится разрушить Украину из-за России

«Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот "Карфаген", поскольку без Украины Россия считается неполной», — считает эксперт.

По словам Лозовского, Украина не находится в сфере деятельности Запада в долгосрочной перспективе. В частности, поэтому иностранные партнеры Киева не стремятся решить вопрос о вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

