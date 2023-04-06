WSJ: НАТО после вступления Финляндии готовит утешительный приз для Украины

По данным издания, членство Украины в альянсе снято с повестки дня, поэтому в блоке размышляют об утешительном призе для Киева. Это необходимо, чтобы продемонстрировать президенту Владимиру Зеленскому поддержку Запада, уточнили журналисты газеты.

В публикации отмечается, что стремительное вступление Финляндии в НАТО резко контрастирует с перспективами Украины стать членом альянса.

«Сегодня официальные лица организации исключают быстрые действия в этом направлении», - сказано в статье.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Сухопутная граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».

