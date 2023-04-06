WSJ: НАТО после вступления Финляндии готовит утешительный приз для Украины
Члены НАТО размышляют над утешительным призом для Украины после быстрого вступления Финляндии в состав блока, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, членство Украины в альянсе снято с повестки дня, поэтому в блоке размышляют об утешительном призе для Киева. Это необходимо, чтобы продемонстрировать президенту Владимиру Зеленскому поддержку Запада, уточнили журналисты газеты.
В публикации отмечается, что стремительное вступление Финляндии в НАТО резко контрастирует с перспективами Украины стать членом альянса.
«Сегодня официальные лица организации исключают быстрые действия в этом направлении», - сказано в статье.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Сухопутная граница России с блоком увеличилась на 1,2 тысячи километров, передает «Радиоточка НСН».
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