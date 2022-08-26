WSJ: Миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС в начале следующей недели

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует посетить посетить Запорожскую атомную электростанцию в начале следующей недели. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Глава МАГАТЭ допустил возможность аварии на Запорожской АЭС

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.




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