WSJ: Миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС в начале следующей недели
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует посетить посетить Запорожскую атомную электростанцию в начале следующей недели. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне. Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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