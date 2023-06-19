WSJ: китайские военные извлекли урок из конфликта на Украине
Конфликт на Украине заставил командование Народно-освободительной армии Китая задуматься о своих возможностях, пишет The Wall Street Journal.
По данным газеты, китайские военные учли опыт применения высокоточных ракет и дронов на Украине. Журналисты предположили, что Китай превосходит Россию по количеству этих вооружений.
Опрошенные изданием американские эксперты считают, что Пекин вряд ли откажется от возможного вторжения на Тайвань.
Как сообщает «Радиоточка НСН», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность сближением России и Китая. Он напомнил, что страны подписали соглашение о безлимитном сотрудничестве и проводят совместные учения.
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