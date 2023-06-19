Китай заверил США, что не будет предоставлять смертоносные вооружения РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что получил заверения о том, что Пекин не будет предоставлять Москве смертоносные вооружения для использования на Украине, сообщает ТАСС.

«Поучили жизни?»: США предрекли «истерику» после визита Блинкена в Китай

Он также отметил, что В Белом доме обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять России технологии. Блинкен призвал китайские власти проявлять бдительность в этом вопросе.

Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе переговоров выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям между США и Китаем, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПереговорыКитайГосдеп США

Горячие новости

Все новости

партнеры