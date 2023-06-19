Китай заверил США, что не будет предоставлять смертоносные вооружения РФ

Он также отметил, что В Белом доме обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять России технологии. Блинкен призвал китайские власти проявлять бдительность в этом вопросе.

Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе переговоров выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям между США и Китаем, пишут «Известия».

