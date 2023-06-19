Китай заверил США, что не будет предоставлять смертоносные вооружения РФ
19 июня 202314:53
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что получил заверения о том, что Пекин не будет предоставлять Москве смертоносные вооружения для использования на Украине, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что В Белом доме обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять России технологии. Блинкен призвал китайские власти проявлять бдительность в этом вопросе.
Ранее Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе переговоров выразили стремление к стабильным и предсказуемым отношениям между США и Китаем, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru