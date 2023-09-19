WSJ: Бывший министр иностранных дел КНР был уволен за внебрачную связь в США
Бывший глава МИД Китая Цинь Ган был уволен за внебрачную связь в Соединенных Штатах. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно данным, внутренняя проверка, которая была проведена соответствующими органами Коммунистической партии Китая, обнаружила, что Цинь Ган, находясь еще на должности чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах, завел там внебрачную связь и стал отцом.
Отмечается, что расследование в отношении экс-министра продолжается при его полном содействии. В настоящее время дознаватели выясняют, не нанесла ли внебрачная связь или иные действия Цинь Гана ущерб национальной безопасности.
Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявлял в интервью НСН, что причинами отставки Цинь Гана с поста главы МИД могли стать и внутриполитическая борьба, и роман с телеведущей. Однако, указывал он, истинный мотив еще долго будет оставаться неизвестным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru