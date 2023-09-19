WSJ: Бывший министр иностранных дел КНР был уволен за внебрачную связь в США

Бывший глава МИД Китая Цинь Ган был уволен за внебрачную связь в Соединенных Штатах. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Согласно данным, внутренняя проверка, которая была проведена соответствующими органами Коммунистической партии Китая, обнаружила, что Цинь Ган, находясь еще на должности чрезвычайного и полномочного посла КНР в Соединенных Штатах, завел там внебрачную связь и стал отцом.

Отмечается, что расследование в отношении экс-министра продолжается при его полном содействии. В настоящее время дознаватели выясняют, не нанесла ли внебрачная связь или иные действия Цинь Гана ущерб национальной безопасности.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявлял в интервью НСН, что причинами отставки Цинь Гана с поста главы МИД могли стать и внутриполитическая борьба, и роман с телеведущей. Однако, указывал он, истинный мотив еще долго будет оставаться неизвестным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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