Байден назвал КНР бомбой замедленного действия
11 августа 202305:02
Американский лидер Джо Байден назвал Китай «плохими ребятами», от которых следует ожидать «плохих поступков», сообщает пресс-пул администрации США.
По его словам, КНР – «бомба замедленного действия во многих смыслах». Президент Указал, что Пекин сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей.
Ранее стало известно, что Россия и Китай продвигают многополярность мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru