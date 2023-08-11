Байден назвал КНР бомбой замедленного действия

Американский лидер Джо Байден назвал Китай «плохими ребятами», от которых следует ожидать «плохих поступков», сообщает пресс-пул администрации США.

Байден обвинил Китай в помощи хакерам

По его словам, КНР – «бомба замедленного действия во многих смыслах». Президент Указал, что Пекин сталкивается с экономическими проблемами, в том числе высокой безработицей.

Ранее стало известно, что Россия и Китай продвигают многополярность мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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