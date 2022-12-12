WP: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым

Западные чиновники уверены, что правительство президента Украины Владимира Зеленского готово рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Россией, потому что понимает невозможность «вернуть» полуостров. Об этом написала обозреватель Washington Post Франческа Эбель.

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По ее словам, некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта. Также Эбель указала, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике.

Ранее преподаватель Школы международных исследований Джона Хопкинса Йозеф Иоффе заявил журналу Time, что Владимиру Зеленскому следует опасаться западных «друзей». По его словам, Белый дом дал ему четкий знак, что пора заканчивать кровопролитие и садиться за стол переговоров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
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