В Крыму ответили на слова Зеленского о «влиятельных украинцах» в 2023 году
Меньше, чем на лидерство в мире, никто в Киеве претендовать не хочет, а все, что пишется, говорится, фотографируется для СМИ Украины — часть методичек Запада для усугубления катастрофической ситуации в стране. Так вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в 2023 году украинцы станут самым влиятельными людьми в мире, сообщает NEWS.ru.
«Если общество Украины за 30 лет нормально, без иронии, стало воспринимать книги по истории Украины, где повествование ведется от первых слов Геродота, если издательства всерьез тратят деньги на издание книг, где древние укры — покорители европейских пространств, чуть ли не ровесники или предшественники кельтов, то удивляться тому, что господство в мире — часть претензий Украины, не приходиться», — сказал Бобков.
Он отметил, что подобные заявления украинских властей являются «политической шелухой», которая все больше засоряет «и без того засоренные мозги украинцев».
«Все по тем лекалам, по которым, с меньшей очевидностью, как оказалось теперь, работала агитационная машина Геббельса, заставившая немцев не бросать оружие в окруженном Берлине. Город был взят советской армией с большими потерями», — пояснил спикер.
Бобков убежден, что пропагандистская машина Украины будет любыми способами отвлекать украинцев от отсутствия электроэнергии, от огромных потерь ВСУ под Артемовском, от скорой сдачи Угледара и Соледара. Он убежден, что украинские власти продолжат придумывать подобные байки.
Ранее Журнал Time назвал Зеленского «Человеком года», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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