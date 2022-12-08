Меньше, чем на лидерство в мире, никто в Киеве претендовать не хочет, а все, что пишется, говорится, фотографируется для СМИ Украины — часть методичек Запада для усугубления катастрофической ситуации в стране. Так вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в 2023 году украинцы станут самым влиятельными людьми в мире, сообщает NEWS.ru.

«Если общество Украины за 30 лет нормально, без иронии, стало воспринимать книги по истории Украины, где повествование ведется от первых слов Геродота, если издательства всерьез тратят деньги на издание книг, где древние укры — покорители европейских пространств, чуть ли не ровесники или предшественники кельтов, то удивляться тому, что господство в мире — часть претензий Украины, не приходиться», — сказал Бобков.