WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить западных союзников снять ограничения на удары по территории России дальнобойными ракетами НАТО. Об этом сообщает издание «Washington Post».

Источники напомнили, что Вашингтон, являясь главным военным сторонником Киева, не заявлял о немедленном изменении ограничений на использование вооружений большей дальности.

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До этого в рамках заседания «Рамштайна» украинский лидер призвал союзников игнорировать «красные линии» РФ и снять ограничения на удары дальнобойным оружием.

Ранее Владимир Зеленский призвал завершить конфликт в Украине до начала зимы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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