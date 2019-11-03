Трампа уличили в ненависти к Украине
The Washington Post опубликовал материал, в котором рассказал о «неукротимой ненависти» Дональд Трампа к Украине с первых дней на посту президента США. В публикации 2 ноября СМИ ссылается на мнения действующих и бывших сотрудников Белого Дома.
Главной причиной подобной неприязни Трампа журналисты называют поддержку украинских властей соперников американского президента в предвыборной кампании 2016 года – Демократическую партию США.
«Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу [бывшего госсекретаря Хиллари] Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему [Трампу]», —отметил источник издания.
Американский президент накануне его встречи с экс-президентом Петром Порошенко в 2017 году называл Украину «ненастоящей страной». Считал, что Киев находится в сговоре с демократами США, чтобы «уничтожить его», отмечают Известия.
Собеседники издания поделились впечатлениями от высказываний Трамка, которые он сделал в ходе встречи со своими помощниками в мае, на которой обсуждалось сотрудничество с новым руководством в Киеве, сообщает RT.
Ранее НСН писала о том, что Украина стала причиной того, что палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампу.
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