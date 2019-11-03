Трампа уличили в ненависти к Украине

The Washington Post опубликовал материал, в котором рассказал о «неукротимой ненависти» Дональд Трампа к Украине с первых дней на посту президента США. В публикации 2 ноября СМИ ссылается на мнения действующих и бывших сотрудников Белого Дома.

Главной причиной подобной неприязни Трампа журналисты называют поддержку украинских властей соперников американского президента в предвыборной кампании 2016 года – Демократическую партию США.

«Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу [бывшего госсекретаря Хиллари] Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему [Трампу]», —отметил источник издания.