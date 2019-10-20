Клинтон нашла кандидата «от русских» на выборах-2020. И это не Трамп

Габбард не осталась в долгу и резко ответила Клинтон в Twitter, назвав бывшего госсекретаря «королевой среди разжигателей войны» и олицетворением гнили и коррупции, в которых погрязла Демпартия.

Справедливости ради, Габбард оказалась не единственной женщиной-политиком, кого Клинтон записала в прокремлевские марионетки. Так экс-госсектарь со словами «она тоже русский агент» обрушилась на Джилл Стайн – кандидата от зеленых на президентских выборах 2012 и 2016 годов. Последняя оказалась сдержанней, посоветовав Хиллари хорошенько подумать о причинах ее унизительного поражения Трампу в 2016 году.

К слову, о президенте США. Дональд Трамп даже спустя три года не упускает возможности потроллить бывшую соперницу. Недавно в своем Twitter он призвал «коррумпированную» Клинтон снова вступить в президентскую гонку, чтобы подвинуть «крайне левую» Элизабет Уоррен. Сенатор от штата Массачусетс ранее вышла на первое место в четвертом туре дебатов Демпартии, подвинув бывшего вице-президента Джо Байдена.

«Не провоцируй меня. Займись своей работой», - огрызнулась в ответ Хиллари в своем Twitter.

Разговоры о том, что Клинтон снова может побороться с Трампом уже на выборах-2020, в США действительно идут, хотя она сама отрицает такой сценарий.

Не поверил в такой вариант развития событий и директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Она может думать все что угодно, но, скорее всего, это уже отыгранная карта… Я хочу напомнить, что Хиллари Клинтон и на прошлых выборах не была самым удачным кандидатом, об этом все говорили. Хиллари Клинтон на прошлых выборах обладала таким же негативным рейтингом, как у Трампа», - заявил он в интервью НСН.

