WP: Дипломаты США из-за нехватки американской вакцины намерены прививаться «Спутником V»
Из-за нехватки препаратов для вакцинации от коронавируса американские дипломаты вынуждены обращаться за вакциной к властям тех стран, в которых они работают, в том числе и в России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники и документы, попавшие в ее распоряжение.
В статье указано, что несколько сотрудников Госдепартамента обратились к российским властям за дозами вакцины Sputnik V российского производства после того, как Вашингтон не смог предоставить своим сотрудникам нужное количество доз вакцины Pfizer и Moderna, произведенных в США, в ближайшем будущем.
Авторы публикации напомнили, что "Sputnik V" не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и передали, что Госдеп не рекомендует своим сотрудникам применять этот препарат. Однако во внешнеполитическом ведомстве, по данным газеты, позволяют дипломатам "принимать собственные решения в отношении здоровья", учитывая, что жертвами пандемии стали более 2,4 миллиона человек во всем мире.
WP со ссылкой на неназванного американского представителя в одной из стран Ближнего Востока передает, что в Госдепартаменте считают неловким для самой богатой страны мира "требовать благотворительности от других стран, когда дело доходит до вакцин".
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