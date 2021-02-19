WP: Дипломаты США из-за нехватки американской вакцины намерены прививаться «Спутником V»

В статье указано, что несколько сотрудников Госдепартамента обратились к российским властям за дозами вакцины Sputnik V российского производства после того, как Вашингтон не смог предоставить своим сотрудникам нужное количество доз вакцины Pfizer и Moderna, произведенных в США, в ближайшем будущем.



Авторы публикации напомнили, что "Sputnik V" не был одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и передали, что Госдеп не рекомендует своим сотрудникам применять этот препарат. Однако во внешнеполитическом ведомстве, по данным газеты, позволяют дипломатам "принимать собственные решения в отношении здоровья", учитывая, что жертвами пандемии стали более 2,4 миллиона человек во всем мире.



WP со ссылкой на неназванного американского представителя в одной из стран Ближнего Востока передает, что в Госдепартаменте считают неловким для самой богатой страны мира "требовать благотворительности от других стран, когда дело доходит до вакцин".

