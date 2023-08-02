WE: Украина хамит Западу в ответ на полученную помощь
Украина «продолжает хамить» Западу, несмотря на оказываемую Киеву поддержку. Об этом пишет Том Роган в своей статье для Washington Examiner.
Журналист задается вопросом, почему украинская сторона выбрала такую линию поведения. Роган предположил, что таким образом Киев рассчитывает получить максимум эффективного вооружения и финансовой поддержки. Однако оскорбления вместо благодарности могут оказать противоположный эффект.
Как отмечается в материале, официальные лица Украины готовы обострять разногласия, не обращая при этом внимания на поддержку от иностранных правительств, указывает RT.
Ранее бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что Киеву следовало бы ценить помощь Варшавы за последнее время. В МИД Украины назвали слова о неблагодарности Киева Польше «не соответствующими действительности и неприемлемыми» и вызвали в ведомство польского посла Бартоша Цихоцкого, пишет Ura.ru.
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