СМИ: неблагодарность Зеленского снижает желание США помогать
Все больше сотрудников Белого дома и рядовых граждан США недовольны продолжающейся поддержкой Украины в связи с неблагодарным поведением президента Владимира Зеленского, сообщил The Hill экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.
По его словам, глава государства ведет себя как «избалованный, капризный ребенок». Как заявил эксперт, Зеленский получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно. На этом фоне в американском правительстве и многие американцы начинают уставать от его поведения.
Маккиннон напомнил, как в июне прошлого года президент США Джо Байден осадил Зеленского за то, что тот в ответ на выделение пакета военной помощью стоимостью в 1 млрд долларов тут же потребовал новые поставки.
Бывший сотрудник американского Министерства обороны также сослался на соцопросы, согласно которому, в США растет количество американцев, которые считают, что Вашингтону стоит прекратить тратить американский бюджет на нужды Украины.
Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн прокомментировал действия президента Украины Владимира Зеленского после атаки беспилотников на Кремль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru