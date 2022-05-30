Washington Post: США изучают возможность поставок Киеву РСЗО

Власти США изучают возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня, но без дальнобойных ракет. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Отмечается, что окончательного решения по данному вопросу нет.

Ранее Байден заявил, что США не станут отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев назвал разумным такое решение американского лидера.



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