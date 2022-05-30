Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев
30 мая 202220:24
Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в понедельник в Киев. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее ее кандидатуру сенату выдвинул президент США Джо Байден.
Как сообщается, Бринк владеет русским языком. Она работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии. Последним местом работы было американское посольство в Словакии.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении деятельности посольств 37 стран в Киеве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru