Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в понедельник в Киев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ее кандидатуру сенату выдвинул президент США Джо Байден.

Как сообщается, Бринк владеет русским языком. Она работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии. Последним местом работы было американское посольство в Словакии.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении деятельности посольств 37 стран в Киеве.







