Политолог: Элиты Татарстана вызывают зависть у других регионов России

Президиум комитета Госсовета Татарстана внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Документ предлагает именовать руководителя региона не президентом, а «Глава — Раис Республики Татарстан». Так титул президента звучит в арабском и ряде других восточных языков. Калачев считает, что особые права Татарстана вызывают зависть в других регионах.

«Насколько я понимаю, Рустам Минниханов останется президентом до истечения полномочий. Со следующего срока, я не сомневаюсь, что он получит благословение Москвы на переизбрание, будет называться раисом. Тут дело даже не в названии, а в том, что элиты Татарстана хотят контролировать финансовые потоки, кадровую политику. Потому они категорически не хотят убирать из Конституции требования к главе о владении двумя языками: татарским и русским. Это страхует их от внешнего генерал-губернатора», - сказал Калачев.

Собеседник НСН отметил, что особые права Тарастана вызываю зависть у других регионов страны.

«Россия в последние годы превращалась в централизованное унитарное государство. Татарстан сохраняет особые права, что является предметом зависти других регионов. При этом татарские националисты там не в тренде. Вообще довольно забавная история с этим названием. В Палестине раис – председатель национальной администрации, а в Индии в свое время это звание колониальные власти давали индийцам, оказавшим важные услуги колонизаторам. В Якутии главу республики именуют ильдархан, почему бы в Татарстане не быть раису. Если хотели, чтобы в стране был один начальник – президент Путин, то цель достигнута. Понятно, что Москву раздражало, что Татарстан был последней республикой, где руководитель именовался президентом», - резюмировал Калачев.

Ранее сообщалось, что должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменили с «президента Татарстана» на «главу республики».

